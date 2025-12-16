il liceo del made in italy arriva anche alle rubbiani

A partire da settembre 2026, il liceo del Made in Italy si espande nelle sedi di Ipsas Aldrovandi Rubbiani e Iis Aldini Valeriani, introducendo nuovi indirizzi di studio. Contestualmente, la sede di San Giovanni in Persiceto dell’Iis Malpighi di Crevalcore elimina l’indirizzo Settore economico-Turismo, riorganizzando l’offerta formativa nella zona.

Al via, da settembre 2026, a nuovi indirizzi di studio all’Ipsas Aldrovandi Rubbiani e all’Iis Aldini Valeriani, mentre alla sede di San Giovanni in Persiceto dell’IIs Malpighi di Crevalcore viene soppresso, al tecnico, l’indirizzo Settore economico-Turismo. Ad approvare i nuovi percorsi di studio è la Città metropolitana con la Programmazione dell’offerta d’Istruzione e di organizzazione della rete scolastica per l’anno 20262027. Il nuovo liceo del Made in Italy, già partito all’IIs Scappi di Castel San Pietro Terme, verrà attivato anche all’Aldrovandi Rubbiani con pure il corso serale professionale ‘Industria e artigianato per il Made in Italy’ "che consentirà a giovani adulti – dai 16 anni – di proseguire gli studi nell’ambito moda-tessile e di inserirsi in maniera qualificata nelle aziende del territorio, contrastando la dispersione scolastica, con particolare attenzione a studenti diplomati nei corsi di primo livello dei Cpia, ad adulti e giovani adulti non occupati né inseriti in percorsi di istruzione o formazione (Neet), a coloro che, concluso l’obbligo di istruzione, non risultano più inseriti in percorsi scolasticiformativi, e a minori stranieri non accompagnati", spiega la Città metropolitana. Ilrestodelcarlino.it

Nuovo liceo del made in Italy

