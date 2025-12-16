Il leghista Lorenzo Fontana | Questa guerra è stata un fallimento totale per la Russia

Lorenzo Fontana, esponente della Lega, commenta la situazione attuale del conflitto, affermando che si tratta di un fallimento totale per la Russia a livello strategico. Secondo lui, Mosca tenterà di presentare i fatti come una vittoria, ma la realtà è diversa. Le sue parole offrono una prospettiva critica sulla gestione della guerra da parte russa.

"Questa guerra è stata un fallimento totale per la Russia a livello strategico, loro cercheranno di farla passare per una vittoria ma non lo è". A dirlo è il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante il tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare. Un pensiero, il suo, molto diverso da quello del leader della Lega Matteo Salvini, che da ultimo ieri sera ha affermato di non voler scegliere tra Mosca e Kyiv: “Non faccio il tifoso”, “sono per la pace e per l’Italia”, ha detto. "Sinceramente vedo la Russia come un paese che ha fallito questa guerra, è stato un boomerang straordinario al di là dei morti, ha messo in evidenza che non è la grande potenza che pensavamo che fosse. Ilfoglio.it

