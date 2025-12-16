Il Grinch smette di rubate il Natale e regala panini caldi ai clochard di via Toledo

16 dic 2025

In un periodo di consumismo sfrenato, un gesto di solidarietà trasforma il volto di Napoli. Il Grinch, simbolo di malizia natalizia, decide di cambiare rotta e dona panini caldi ai senzatetto di via Toledo, portando un messaggio di speranza e generosità nel cuore della città.

In un periodo dominato dalla frenesia degli acquisti e dalle vetrine illuminate, a Napoli il Natale assume un volto diverso. È quello del Grinch che, per una sera, smette di “rubare” il Natale per portarlo tra le strade del centro cittadino, offrendo cibo caldo e un momento di vicinanza a chi. Napolitoday.it

grinch smette rubate nataleIl Grinch scende in strada a Napoli - In un periodo dominato dalla frenesia degli acquisti e dalle vetrine illuminate, a Napoli il Natale assume un volto diverso. napolivillage.com

