Il grido di dolore degli ultras dell’Anderlecht | Ci stiamo avviando a un calcio senza tifosi in trasferta
I tifosi dell’Anderlecht, noti come Mauves Army, esprimono preoccupazione per il futuro delle trasferte, temendo un calcio privo di tifosi ospiti. La loro passione travolgente sta mettendo a dura prova infrastrutture e forze dell’ordine, evidenziando le conseguenze di un entusiasmo che rischia di compromettere l’esperienza delle partite fuori casa.
La Mauves Army dell’ Anderlecht sul piede di guerra, ma guai a pensare agli hooligan. È semplicemente che la passione della squadra belga è talmente forte che mette in crisi stadi, strutture e polizie del Belgio. Un po’ come quando il Napoli si muoveva in serie C e l’allora direttore generale Pierpaolo Marino parlava di una balena in un acquario. I tifosi dell’Anderlecht hanno così contattato i giornalisti di Le dernier heure. Per lanciare il grido d’allarme: ci avviamo ad un calcio senza tifosi in trasferta. I tifosi dell’Anderlecht vogliono salvare la cultura del tifo in trasferta. Questo fine settimana sono rimasti tutti in silenzio per 12 minuti per manifestare il loro disappunto rispetto al trattamento riservato ai tifosi ospiti. Ilnapolista.it
Il grido di dolore degli ultras dell’Anderlecht: «Ci stiamo avviando a un calcio senza tifosi in trasferta» - Ci avviamo ad un calcio senza trasferta, la protesta dei tifosi dell'Anderlecht. ilnapolista.it
