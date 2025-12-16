Il governo riscrive la norma sull’oro e la Bce apre il fronte sulle banche
Il governo interviene sulla normativa relativa all’oro, suscitando reazioni da parte della Banca Centrale Europea. Dopo aver espresso riserve sulle riserve auree, la BCE critica ora la manovra che prevede prelievi extra sugli istituti bancari, ritenendola dannosa per la capacità di erogazione del credito.
Francoforte, dopo l’ingerenza sulle riserve auree, ora critica la manovra per i prelievi extra sugli istituti: «Pregiudicano l’erogazione del credito». Nuovo emendamento dell’esecutivo: 3,5 miliardi alle imprese. La Bce torna a gamba tesa contro la legge di bilancio. Dopo il contenzioso con il governo sul tema delle riserve auree della Banca d’Italia, risolto con la riformulazione dell’emendamento di Fratelli d’Italia, ora nel mirino c’è il prelievo sulle banche. Laverita.info
Aree idonee per le rinnovabili, il Governo ha riscritto le regole - Legge che modifica le modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. edilportale.com
Manovra, il governo riscrive i finanziamenti del Ponte: 780 milioni spostati al 2033 x.com
Con la Manovra 2026 il Governo riscrive le priorità dell’agenda economica per il prossimo anno. - facebook.com facebook
