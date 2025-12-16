Il gospel che unisce il mondo arriva a San Bonifacio | intervista a MarkAnthony Henry fondatore del New York City Gospel Choir
Il 17 dicembre 2025, il Teatro Centrale di San Bonifacio ospiterà la prima tappa del tour italiano del New York City Gospel Choir, un evento che porta la voce di New York nel cuore dell’Italia e inaugura il periodo natalizio musicale. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno dei gruppi più rappresentativi del gospel contemporaneo.
