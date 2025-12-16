Il Gom presenta la nuova Unità Farmaci Antiblastici e i vantaggi del sistema robotico

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha inaugurato la nuova Unità Farmaci Antiblastici (Ufa), dedicata alla produzione e manipolazione di farmaci chemioterapici. Dotata di un sistema robotico avanzato, questa struttura rappresenta un’importante innovazione per migliorare la sicurezza e l’efficienza nel trattamento dei pazienti affetti da patologie oncologiche.

Sarà deputata alla produzione e manipolazione dei farmaci chemioterapici l'Unità Farmaci Antiblastici (Ufa) del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, inaugurata questa mattina. Al taglio del nastro della struttura afferente alla Uoc di Farmacia, hanno preso parte forze dell'ordine.

