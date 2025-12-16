Il giudice rigetta l’archiviazione di John Nascose la nonna per prendersi i soldi

Il giudice ha respinto l’archiviazione per John, accusato di aver nascosto la nonna per ottenere denaro. Nel frattempo, il gip Borretta ha richiesto al pm l’imputazione coatta per Elkann e il commercialista Ferrero, in relazione alle dichiarazioni di Marella. La vicenda si sviluppa con nuove indagini e accertamenti giudiziari.

© Laverita.info - Il giudice rigetta l’archiviazione di John. «Nascose la nonna per prendersi i soldi» Il gip Borretta chiede al pm l’imputazione coatta per Elkann e il commercialista Ferrero per le dichiarazioni di Marella. Natale amaro per John Elkann. L’erede di casa Agnelli, impegnato nella cessione dei suoi giornali, La Stampa e La Repubblica (ma non della Juventus, da lui smentita con forza), nonostante la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Torino, si è ritrovato sul capo la richiesta di imputazione coatta ordinata dal gip agli inquirenti. A fine estate, con un sintetico comunicato stampa, la Procura aveva annunciato la fine delle indagini sull’eredità di Marella Caracciolo (deceduta nel febbraio 2019). Laverita.info Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sipario su «Baila!», il giudice rigetta il reclamo - Il tribunale civile di Roma ha rigettato il reclamo presentato da Rti ed Endemol contro l ... ilgiornale.it CLICCA SUL LINK per aprire articolo! Rigettata la critica alla decisione del merito dei ricorrenti secondo cui il giudice d’appello aveva violato la legge utilizzando la prova per testi come fonte primaria per un'obbligazione da provare invece attraverso l'esame - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.