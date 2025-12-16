Il giudice | L’Inter in un rapporto di sudditanza con gli ultras la Curva del Milan guadagnava 100mila euro l’anno coi biglietti

Le motivazioni della sentenza ultras a Milano rivelano come l’Inter fosse in un rapporto di sudditanza con gli ultras, con la Curva del Milan che guadagnava 100mila euro all’anno dai biglietti. La gup Rossana Mongiardo ha evidenziato nelle sue 300 pagine le dinamiche tra le società e gli esponenti ultras coinvolti.

La gup di Milano Rossana Mongiardo, nelle 300 pagine di motivazioni della sentenza ultras che ha visto coinvolti Inter e Milan, ha riportato che le indagini svolte hanno evidenziato che la società nerazzurra era in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord, finendo per agevolarli. Le motivazioni della sentenza ultras riguardanti Inter e Milan. Sportmediaset ha riportato quanto si legge nella motivazione: “ La Curva Nord interista era un mero contesto materiale di copertura sempre per i business illegali e con un rapporto di protezione di matrice mafiosa, che aveva “l’avallo” del clan della ‘ndrangheta dei Bellocco. Ilnapolista.it

