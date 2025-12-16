Nella suggestiva cornice di Ponza si dipana il mistero di Gianmarco Pozzi, un caso ancora irrisolto. Nuova settimana, nuovo approfondimento con Il lato oscuro della cronaca, condotto da Rita Cavallaro. Ospite in studio l’avvocato Fabrizio Gallo, noto volto della cronaca giudiziaria e legale di Massimo Lovati, per analizzare gli sviluppi e le implicazioni del caso.

© Iltempo.it - Il giallo di Gianmarco Pozzi: a Ponza una verità che non arriva

Nuova settimana, nuovo episodio de Il lato oscuro della cronaca. Rita Cavallaro ospita in studio l'avvocato Fabrizio Gallo, volto noto della cronaca giudiziaria e oggi legale di Massimo Lovati. Una breve parentesi su Garlasco – tra retroscena, “conigli dalle orecchie lunghe” e un libro annunciato come provocazione narrativa – e poi il cuore della puntata: il caso Gianmarco Pozzi. 9 agosto 2020: Gianmarco, campione di kickboxing e addetto alla security, viene trovato morto a Ponza in un'intercapedine. La prima lettura parla di incidente. Ma le fratture, le condizioni del corpo, l'assenza di una vera autopsia e una serie di “orrori” investigativi aprono da subito un giallo che, a oltre cinque anni, resta senza risposta. Iltempo.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il giallo di Gianmarco Pozzi a Ponza una verità che non arriva

Video Il giallo di Gianmarco Pozzi a Ponza una verità che non arriva Video Il giallo di Gianmarco Pozzi a Ponza una verità che non arriva

Il giallo di Gianmarco Pozzi: a Ponza una verità che non arriva. Il lato oscuro della cron - Rita Cavallaro ospita in studio l’avvocato Fabrizio Gallo, volto noto della cronaca giudiziaria e oggi legale di Massimo Lovati. msn.com