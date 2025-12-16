Il generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, comandante interregionale dei Carabinieri per il nord ovest, ha visitato il comando Legione Carabinieri Liguria. L'incontro, avvenuto martedì mattina, ha visto la partecipazione del comandante della Legione, generale di Brigata Claudio Lunardo.

Il generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, comandante interregionale dei Carabinieri per il nord ovest, martedì mattina ha fatto visita al comando Legione Carabinieri Liguria, dove è stato ricevuto dal comandante della Legione, generale di Brigata Claudio Lunardo.Nella circostanza, Galletta. Genovatoday.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Catanzaro L'arrivo del Generale di Corpo d'Armata Giovanni Truglio.

Video Catanzaro L'arrivo del Generale di Corpo d'Armata Giovanni Truglio. Video Catanzaro L'arrivo del Generale di Corpo d'Armata Giovanni Truglio.

Il generale di Corpo d'Armata Galletta in visita al comando dei carabinieri della Liguria - Ha incontrato i comandanti provinciali di Genova e delle province liguri, dei sindacati e dell'Associazione nazionale carabinieri ... genovatoday.it

Visita istituzionale del Generale Iacobelli ai Carabinieri della Toscana per gli auguri di Natale - Nella mattinata odierna il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Aldo IACOBELLI, ha fatto visita al Comando Legione ... gonews.it