Il generale Camporini lascia Limes | Incompatibilità con la linea politica dopo l’invasione dell’Ucraina È il quarto analista in pochi mesi

Il generale Camporini si dimette da Limes, citando incompatibilità con la linea politica seguita dopo l’invasione dell’Ucraina. È il quarto analista a lasciare la rivista in pochi mesi, evidenziando le tensioni crescenti nel dibattito tra esperti sulla crisi ucraina e le sue implicazioni geopolitiche.

Quasi quattro anni di guerra russo-ucraina hanno polarizzato il dibattito non solo politico e mediatico, ma anche quello tra analisti. In questa battaglia tra parti contrapposte è finita anche la prestigiosa rivista italiana di geopolitica Limes, fondata e diretta da Lucio Caracciolo. Il motivo non è un articolo in particolare o una delle sue famose mappe, bensì l’abbandono di ben quattro noti collaboratori per incompatibilità con la linea editoriale. L’ultimo esempio è quello del generale Vincenzo Camporini. Con un post su X, l’alto ufficiale, che in questi anni ha cercato anche fortuna in politica prima con +Europa e poi con Azione, candidandosi anche alle ultime Europee 2024 tra le fila dei calendiani senza però essere eletto, ha annunciato così il suo addio: “Informo i pochi cui può interessare che sono uscito dal Consiglio Scientifico di Limes per incompatibilità con la linea politica di mancato sostegno ai principi del Diritto Internazionale, stracciati dall’ aggressione russa all’Ucraina “. Ilfattoquotidiano.it

