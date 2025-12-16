Il Ganzaroli Show esplora la bellezza tra arte musica e vita

Il Ganzaroli Show torna giovedì 18 dicembre alle 19 sul profilo Facebook di Maurizio Ganzaroli. La quinta puntata esplora la bellezza attraverso arte, musica e vita, offrendo un’occasione di riflessione e condivisione su temi che uniscono emozione e creatività. Un appuntamento dedicato a scoprire le molteplici sfumature della bellezza in tutte le sue forme.

Giovedì 18 dicembre, alle ore 19, sul profilo Facebook dell'ideatore Maurizio Ganzaroli va in onda la quinta puntata del Maurizio Ganzaroli Show. La prossima puntata del Maurizio Ganzaroli Show andrà in onda giovedì 18 alle ore 19. Sarà dedicata alla bellezza a 360 gradi. Ospite in studio Erika Kant. Padrone di casa Alessandro Zanella del makeup studio.

