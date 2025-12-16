Il Ganzaroli Show esplora la bellezza tra arte musica e vita

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ganzaroli Show torna giovedì 18 dicembre alle 19 sul profilo Facebook di Maurizio Ganzaroli. La quinta puntata esplora la bellezza attraverso arte, musica e vita, offrendo un’occasione di riflessione e condivisione su temi che uniscono emozione e creatività. Un appuntamento dedicato a scoprire le molteplici sfumature della bellezza in tutte le sue forme.

il ganzaroli show esplora la bellezza tra arte musica e vita

© Sbircialanotizia.it - Il Ganzaroli Show esplora la bellezza tra arte, musica e vita

Giovedì 18 dicembre, alle ore 19, sul profilo Facebook dell’ideatore Maurizio Ganzaroli va in onda la quinta puntata del Maurizio Ganzaroli Show, un appuntamento che sceglie di mettere al centro la bellezza e le sue molteplici declinazioni. Una puntata che allarga il concetto di bellezza Il tema scelto per questo episodio non si ferma alla . Sbircialanotizia.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.