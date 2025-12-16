Il futuro dopo la maturità | Arezzo e provincia le migliori scuole per affrontare università o lavoro

Scopri quali scuole della provincia di Arezzo offrono le migliori opportunità per il futuro, sia per chi prosegue gli studi universitari sia per chi si immette nel mondo del lavoro. Attraverso i dati di Eduscopio della Fondazione Agnelli, questo articolo analizza le eccellenze e le criticità del panorama scolastico locale, offrendo una panoramica utile per studenti e genitori.

© Lanazione.it - Il futuro dopo la maturità: Arezzo e provincia, le migliori scuole per affrontare università o lavoro Arezzo, 15 dicembre 2025 – Quali scuole della provincia di Arezzo offrono le migliori prospettive dopo il diploma? E quali, invece, mostrano le maggiori criticità? I dati di Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli, sono la cartina di tornasole del mondo dell’educazione. Aiutano infatti a distinguere, attraverso i valori registrati, la preparazione dei neodiplomati sia all’università che al l’inserimento diretto nel mondo del lavoro. Chi esce dalle scuole della provincia, quanto è preparato a queste due prospettive? Per la prosecuzione degli studi universitari, l’indicatore di riferimento è l’indice Fga, che combina in parti uguali (50% ciascuno) la media dei voti universitari e i crediti ottenuti dagli studenti, normalizzati su una scala da 0 a 100. Lanazione.it Il futuro dopo la maturità: Arezzo e provincia, le migliori scuole per affrontare università o lavoro - Primo posto al Classico del Benedetto Varchi, ultimo al Tecnico del Signorelli. lanazione.it

