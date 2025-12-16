Il futuro del tennis in campo su Sky | al via le Next Gen ATP Finals di Jeddah

Le Next Gen ATP Finals di Jeddah segnano l'inizio di un nuovo capitolo nel mondo del tennis, trasmettendo l’energia e il talento delle giovani promesse. Dopo il successo delle Nitto ATP Finals, l’appuntamento con Sky e NOW prosegue, offrendo agli appassionati uno sguardo sul futuro del circuito maschile.

Dopo il successo delle Nitto ATP Finals, il grande tennis continua su Sky e NOW con le Next Gen ATP Finals presented by PIF. Da Jeddah, otto dei migliori talenti Under 20 del circuito si sfidano per il titolo che consacra le stelle del domani. Il grande tennis internazionale resta protagonista su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 17 dicembre, al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, scatta l’ottava edizione delle Next Gen ATP Finals presented by PIF, il torneo riservato ai migliori otto tennisti Under 20 del ranking mondiale 2025. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Sportface.it

