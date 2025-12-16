Il fratello di Mainoo provoca il Manchester United allo stadio | la sua maglietta spiega tutto

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fratello di Mainoo ha fatto parlare di sé allo stadio del Manchester United indossando una maglietta con scritto

Immagine generica

Il fratello di Mainoo si è presentato al Manchester United con la maglietta "Free Kobbie Mainoo", un chiaro messaggio rivolto ad Amorim: la sua protesta scatena il mercato di gennaio. Fanpage.it

FREE KOBBIE T-SHIRT SHOCK! MAINOO'S BROTHER PROTESTS AT OLD TRAFFORD!

Video FREE KOBBIE T-SHIRT SHOCK! MAINOO'S BROTHER PROTESTS AT OLD TRAFFORD!
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

fratello mainoo provoca manchesterIl fratello di Mainoo provoca il Manchester United allo stadio: la sua maglietta spiega tutto - Il fratello di Mainoo si è presentato al Manchester United con la maglietta "Free Kobbie Mainoo", un chiaro messaggio rivolto ad Amorim: la ... fanpage.it

fratello mainoo provoca manchesterMainoo è quasi un caso politico: il fratello a Old Trafford contro Amorim con la t-shirt “Free Kobbie Mainoo” - All'Old Trafford ieri era presente il fratello di Mainoo mentre indossava una maglia nera con la scritta bianca "Free Kobbie Mainoo". ilnapolista.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.