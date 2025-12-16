Il finto pedone investito è tornato | un calcio all' auto le urla di dolore e la richiesta di soldi

Il fenomeno del finto pedone investito sembra ripresentarsi con nuove strategie: un calcio all'auto, urla di dolore e richieste di denaro sono gli elementi ricorrenti di questa truffa. Questa pratica fraudolenta mette a rischio la sicurezza stradale e la fiducia tra automobilisti e pedoni, evidenziando l'importanza di riconoscere e contrastare queste truffe.

Ci risiamo. Il pedone che fa finta di essere stato investito per chiedere denaro è tornato all'opera. Stavolta però gli è andata male, perché al suo ennesimo tentativo di truffa ha assistito una pattuglia della polizia locale: è stato colto sul fatto. E così per un giostraio italiano di 60 anni. Today.it

