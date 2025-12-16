Il finto pedone investito è tornato | un calcio all' auto le urla di dolore e la richiesta di soldi
Il fenomeno del finto pedone investito sembra ripresentarsi con nuove strategie: un calcio all'auto, urla di dolore e richieste di denaro sono gli elementi ricorrenti di questa truffa. Questa pratica fraudolenta mette a rischio la sicurezza stradale e la fiducia tra automobilisti e pedoni, evidenziando l'importanza di riconoscere e contrastare queste truffe.
Ci risiamo. Il pedone che fa finta di essere stato investito per chiedere denaro è tornato all'opera. Stavolta però gli è andata male, perché al suo ennesimo tentativo di truffa ha assistito una pattuglia della polizia locale: è stato colto sul fatto. E così per un giostraio italiano di 60 anni. Today.it
Il falso pedone investito di Torino ci è ricascato per l'ennesima volta: ennesima truffa a un automobilista, ma viene colto sul fatto e arrestato - Anche questa volta è stato scarcerato dopo pochi giorni come negli episodi precedenti, dopo i quali era sempre tornato a colpire in strada ... torinotoday.it
“Mi hai investito”, ma è una truffa: preso - Ma nella realtà è un “attore” che tramite faccia tosta, pantaloni strappati e finte ferite sanguinanti riesce a convincere decine di automobili ... torino.repubblica.it
Poco dopo l’1 di notte in via Pontaccio all’angolo con corso Garibaldi (Zona Brera, Milano centro), un uomo ha tentato di mettere in scena la cosiddetta truffa del “finto investimento”. La scena, ripresa dalla dash cam di un taxi, dura appena 15 secondi: si ve - facebook.com facebook
