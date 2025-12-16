Il figlio di Rob Reiner inquietava tutti alla festa | ore dopo i genitori trovati morti

Durante una festa, il figlio di Rob Reiner ha destato preoccupazione, ma è stato solo ore dopo che i genitori sono stati trovati morti in circostanze tragiche. La vicenda ha sconvolto il mondo dello spettacolo e ha sollevato numerosi interrogativi su quanto accaduto in seguito a questa drammatica perdita.

Dopo il duplice omicidio di Rob Reiner e sua moglie Michele Singer, emergono nuovi retroscena sulla tragedia. Le ore precedenti al delitto sono state segnate da episodi inquietanti che hanno coinvolto Nick Reiner, il figlio della coppia, durante una festa natalizia organizzata dal conduttore tv Conan O’Brien nella serata di sabato 13 dicembre. Stando a quanto scrive People, secondo due fonti che hanno chiesto di mantenere l’anonimato data la delicatezza della situazione, Nick aveva partecipato all’evento insieme ai genitori, ma il suo comportamento aveva messo a disagio numerosi ospiti presenti. Cinemaserietv.it

Rob Reiner aveva scritto un film insieme al figlio ora accusato di averlo ucciso: “Il nostro rapporto è migliore, abbiamo tanta strada ancora da fare” - "Il nostro rapporto è migliorato": le parole del regista sul film scritto col figlio Nick, che ora è accusato di averlo ucciso ... ilfattoquotidiano.it