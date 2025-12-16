Il gruppo di Federico Vecchioni nel settore agroindustriale registra un notevole incremento di fatturato, raggiungendo i 3 miliardi di euro. Il raddoppio della produzione è stato possibile anche grazie all'acquisizione di Fratelli Martini, una società specializzata in mangimi per animali e carne, per un investimento di 220 milioni di euro.

© Laverita.info - Il fatturato di BF fa un balzo a 3 miliardi

Il gruppo di Federico Vecchioni, leader nel settore agroindustriale, raddoppia il valore della produzione grazie all’acquisto per 220 milioni della Fratelli Martini, azienda che realizza mangimi per animali e carne. Rilevato l’intero capitale, closing entro il prossimo maggio. Con l’acquisto della Fratelli Martini, il gruppo BF spa raddoppia quasi il giro d’affari avvicinandosi ai tre miliardi di fatturato l’anno. Il calcolo è presto fatto: il gruppo guidato dall’ad Federico Vecchioni a fine 2024 aveva messo a segno un valore della produzione di 1,5 miliardi, risultato che, se unito a quello della F. Laverita.info

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Toyota: balzo utile netto III trimestre a 14,2 mld (+62%), cresce anche il fatturato - Toyota Motor ha alzato la propria guidance annuale sugli utili dopo aver registrato un balzo dell’utile netto del terzo trimestre grazie all’aumento dei ricavi. ilsole24ore.com

Balzo al primo posto per la multinazionale del freddo con fatturato a 1,68 miliardi in crescita del 17% - facebook.com facebook