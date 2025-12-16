Il Dono di Maria Luigia | via alla campagna per il restauro della collezione di funghi in cera

L’Università di Parma avvia la campagna “Il Dono di Maria Luigia” per finanziare il restauro di una rara collezione di oltre cento funghi in cera, donata da Maria Luigia d’Austria nel 1819. Un patrimonio artistico e scientifico di grande valore, simbolo della storia e della ricerca dell’Ateneo, che necessita di interventi per preservarne l’integrità e la bellezza.

L'Università di Parma lancia la raccolta fondi "Il Dono di Maria Luigia", progetto destinato al restauro della preziosa collezione di oltre cento funghi in cera donata da Maria Luigia d'Austria all'Ateneo nel 1819, capolavoro di ceroplastica di altissimo valore artistico e scientifico.

