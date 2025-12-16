Il dolore di Filippa Lagerback | L’anno peggiore della mia vita

Filippa Lagerback condivide apertamente il suo difficile percorso nel 2025, definendolo come “l’anno peggiore della mia vita”. Attraverso le sue parole, emerge un racconto sincero di sfide e momenti difficili, offrendo uno sguardo intimo sulla sua esperienza personale in un anno segnato da profonde emozioni e prove.

© Dilei.it - Il dolore di Filippa Lagerback: “L’anno peggiore della mia vita” Filippa Lagerback non sceglie giri di parole per raccontare il suo 2025 che definisce con certezza come: “L’anno peggiore della mia vita”. La conduttrice e protagonista di Che tempo che fa, ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram svelando con sincerità come si sente. La confessione di Filippa Lagerback. Filippa infatti qualche mese fa ha perso l’amatissima madre Margaretha. Un lutto che ha segnato in modo indelebile la Lagerback e con cui, ancora oggi, sta facendo i conti. La presentatrice è ormai da tempo un volto storico di Che tempo che fa, dove affianca Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Dilei.it Il dolore di Filippa Lagerback: “L’anno peggiore della mia vita” - Filippa Lagerback non sceglie giri di parole per raccontare il suo 2025 che definisce con certezza come: “L’anno peggiore della mia vita”. dilei.it

