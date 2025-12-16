' Il dolce Natale' concorso a premi per dolci fatti in casa

In occasione delle festività natalizie, l’Aps Pro loco organizza “Il dolce Natale”, un concorso di dolci fatti in casa previsto per lunedì 5 gennaio. L’iniziativa invita tutti gli appassionati a partecipare preparando un dolce natalizio, con l’obbligo di indicare gli ingredienti, offrendo un’opportunità di creatività e condivisione durante il periodo festivo.

In occasione della festività natalizie, l'Aps Pro loco ha promosso per lunedì 5 gennaio, "Il dolce Natale" concorso di dolci natalizi, a cui possono partecipare, preparando un dolce da casa con indicazione obbligatoria degli ingredienti, tutti coloro che vorranno mettersi in gioco e dare.

