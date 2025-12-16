Il debutto del documentario su Cucinelli si apre in modo positivo, segnando una fase di stabilità nel panorama cinematografico. Il fine settimana al botteghino si presenta con numeri invariati, in attesa di un impulso decisivo dall’arrivo dei prossimi grandi blockbuster, tra cui il tanto atteso Avatar.

© Ilgiornale.it - Il "doc" su Cucinelli parte bene

La calma prima della tempesta. Il botteghino dell'ultimo fine settimana su grande schermo assomiglia alla surplace delle gare ciclistiche, con i dati quasi immobili in attesa di scatenarsi con l'uscita degli imminenti blockbuster, come il nuovo Avatar. Ci sono, comunque, alcuni dati interessanti. Ad esempio, Oi vita mia, con Pio e Amedeo, grazie ai 7.103.609 euro incassati, è diventato, per ora, il film italiano con il maggior incasso della stagione, superando La vita va così di Milani, in attesa dell'uscita di Checco Zalone, di Natale, che stravolgerà tutto. Così come è da sottolineare che la nuova uscita che è andata meglio, nel week-end, è un documentario, Brunello il Visionario Garbato, diretto da Giuseppe Tornatore, che racconta la vita dello stilista Brunello Cucinelli, quarto in top ten con 471. Ilgiornale.it

Ti do un consiglio per rendere più buoni i tuoi legumi e velocizzarne la cottura.

C'è tutta la storia dell'Italia in quella di Brunello Cucinelli - Brunello Cucinelli, il visionario garbato è il film diretto da Giuseppe Tornatore sulla vita dell'imprenditore umbro, presentato in anteprima a Roma il 4 dicembre. vogue.it