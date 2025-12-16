Il dinosauro teropode più veloce del Cretaceo correva come Usain Bolt ma non solo per pochi secondi

Recenti scoperte in Cina hanno portato alla luce impronte fossili di un dinosauro teropode del Cretaceo, rivelando che poteva raggiungere una velocità di 45 km/h. Questa scoperta permette di confrontare la sua rapidità con quella di atleti umani come Usain Bolt, offrendo uno sguardo affascinante sulle capacità fisiche di questi antichi predatori.

Dall'analisi delle impronte fossili trovate in Cina è stato determinato che il dinosauro teropode correva all'incredibile velocità di 45 kmh, quanto il picco massimo raggiunto da Usain Bolt nel record mondiale dei 100 metri di 9.58 secondi.

