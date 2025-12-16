Il dinosauro teropode più veloce del Cretaceo correva come Usain Bolt ma non solo per pochi secondi

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti scoperte in Cina hanno portato alla luce impronte fossili di un dinosauro teropode del Cretaceo, rivelando che poteva raggiungere una velocità di 45 km/h. Questa scoperta permette di confrontare la sua rapidità con quella di atleti umani come Usain Bolt, offrendo uno sguardo affascinante sulle capacità fisiche di questi antichi predatori.

