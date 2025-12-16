Il ddl di Fratelli d’Italia punisce serie come ‘Gomorra’? Ci faremo arrestare in parecchi dovranno allargare di molto le patrie galere | Marco D’Amore si sfoga

Marco D’Amore si esprime duramente sulla proposta di legge di Fratelli d’Italia, accusando il provvedimento di penalizzare serie come “Gomorra”. Durante la conferenza stampa di “Gomorra – Le Origini”, ha commentato con sarcasmo le possibili conseguenze di una normativa che, a suo avviso, rischia di colpire anche il mondo dello spettacolo e della cultura.

© Ilfattoquotidiano.it - “Il ddl di Fratelli d’Italia punisce serie come ‘Gomorra’? Ci faremo arrestare in parecchi, dovranno allargare di molto le patrie galere”: Marco D’Amore si sfoga Marco D’Amore non ci sta. Il regista, sceneggiatore e attore, durante la conferenza stampa di “ Gomorra – Le Origini ” (dal 9 gennaio su Sky e in streaming su Now) ha commentato la proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia, prima firmataria Maria Carolina Varchi. Il ddl punisce chi ”ripropone atti o comportamenti” di personaggi mafiosi con intento ”apologetico”, così come chi “esalta fatti, metodi, princìpi” mafiosi. Tra gli esempi citati nel testo anche progetti audiovisivi, come “serie televisive che mitizzano personaggi reali o immaginari delle varie associazioni criminali di stampo mafioso”. Ilfattoquotidiano.it Più sotto sono elencate fonti esterne e aggiornamenti collegati all’evento segnalato. “Il ddl di Fratelli d’Italia punisce serie come ‘Gomorra’? Ci faremo arrestare in parecchi, dovranno allargare di molto le patrie galere”: Marco D’Amore si sfoga - L'attore e regista commenta il ddl presentato da FdI che punisce chi esalta comportamenti mafiosi nelle serie TV ... ilfattoquotidiano.it

