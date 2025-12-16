Il Cremlino celebra Salvini per la frase su Hitler e Napoleone | Preciso e indiscutibile

Il Cremlino ha espresso apprezzamento per le parole di Matteo Salvini su Hitler e Napoleone, definendole “precise e indiscutibili”. Le dichiarazioni del leader leghista, pronunciate durante la trasmissione “Quarta Repubblica” su Retequattro, hanno attirato l’attenzione internazionale, suscitando reazioni e commenti anche dall’altra parte del mondo.

Le parole di Matteo Salvini sono arrivate fino in Russia, dallo studio tivù di “Quarta Repubblica” su Retequattro. Al Cremlino non sono dispiaciute affatto, anzi. “Se non ci sono riusciti Hitler e Napoleone con le loro campagne di Russia, a mettere in ginocchio Mosca, difficilmente ci riusciranno Kaja Kallas, Macron, Starmer e Merz”: una passaggio velenoso per gli atlantisti ostili alla cessione del Donbass ucraino. Musica, invece, per Putin. Su Telegram Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, sottoscrive ogni sillaba pronunciata ieri sera da Salvini: “Il paragone è preciso, la conclusione è indiscutibile”. Ilfattoquotidiano.it

