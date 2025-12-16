Il cordoglio di Cortona per la scomparsa di Sergio Grilli

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cortona manifesta il suo dolore per la perdita di Sergio Grilli, stimato pittore e figura rispettata nella comunità. Il sindaco Luciano Meoni ha espresso il suo cordoglio, ricordando Grilli come un

Immagine generica

“Oggi piangiamo un pittore gentiluomo” così il sindaco di Cortona Luciano Meoni esprimendo il proprio cordoglio per la morte di Sergio Grilli. Aveva 74 anni, viveva a Terontola, era stato ferroviere con il ruolo di Capostazione. Grande appassionato di arte, ha partecipato a numerose mostre. Arezzonotizie.it

Funerale don Pietro Sigurani

Video Funerale don Pietro Sigurani
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

cordoglio cortona scomparsa sergioCortona, il cordoglio per la scomparsa di Sergio Grilli - Arezzo, 16 dicembre 2025 – Cortona, il cordoglio per la scomparsa di S ergio Grilli. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.