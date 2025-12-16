Il cordoglio di Cortona per la scomparsa di Sergio Grilli
Cortona manifesta il suo dolore per la perdita di Sergio Grilli, stimato pittore e figura rispettata nella comunità. Il sindaco Luciano Meoni ha espresso il suo cordoglio, ricordando Grilli come un
“Oggi piangiamo un pittore gentiluomo” così il sindaco di Cortona Luciano Meoni esprimendo il proprio cordoglio per la morte di Sergio Grilli. Aveva 74 anni, viveva a Terontola, era stato ferroviere con il ruolo di Capostazione. Grande appassionato di arte, ha partecipato a numerose mostre. Arezzonotizie.it
