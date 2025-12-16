Il coraggio di Almerigo Grilz arriva a Strasburgo Inaugurata la mostra sul reporter ammazzato in un’imboscata in Mozambico

A Strasburgo si inaugura la mostra dedicata ad Almerigo Grilz, primo giornalista italiano ucciso in battaglia nel dopoguerra. L’esposizione intitolata “Con coraggio e libertà” rende omaggio al coraggio e alla memoria del reporter, vittima di un’imboscata in Mozambico. Un tributo che sottolinea l'importanza del ruolo dei giornalisti nel raccontare realtà complesse e rischiose.

© Secoloditalia.it - Il coraggio di Almerigo Grilz arriva a Strasburgo. Inaugurata la mostra sul reporter ammazzato in un’imboscata in Mozambico È approdata a Strasburgo la mostra dedicata ad Almerigo Grilz, primo giornalista italiano ucciso in battaglia del dopoguerra, intitolata “Con coraggio e libertà. Almerigo Grilz 1953 1987”. Un omaggio doveroso, promosso da Ecr, a un reporter ai limiti dell’incoscienza, che ha portato alle estreme conseguenze il suo amore per la verità (aveva della paura una percezione rarefatta. La registrava ma non la sentiva). Una storia, fu ammazzato il 19 maggio 1987 in un’imboscata in Mozambico, colpito da una pallottola alla nuca mentre filmava gli scontri a fuoco tra i guerriglieri della Renamo e i governativi del Frelimo, troppo a lungo taciuta, anche per pregiudizi ideologici dovuti alla sua mai rinnegata esperienza giovanile nel Fronte della Gioventù. Secoloditalia.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. "Un ricercatore della verità". Arriva in sala il film su Almerigo Grilz - Sono trascorsi trentotto anni dalla morte di Almerigo Grilz, colpito da una pallottola alla nuca in Mozambico, teatro ... ilgiornale.it Arriva sugli schermi la storia di Grilz, reporter di guerra costi quel che costi - È questo il tema universale di Albatross, il nuovo film di Giulio Base, da giovedì nelle sale, che l’ha scritto e diretto oltre ... ilgiornale.it . @FidanzaCarlo: “ Il premio Sacharov onora il coraggio nella lotta per la libertà, i diritti umani e la libertà di stampa valori che ci appartengono. Ricordiamo oggi Antonio Megalizzi e Bartek Niedzielski come anche Almerigo Grilz reporter di guerra che perse la x.com La vita e l’impegno di Almerigo Grilz, primo giornalista caduto in uno scenario di conflitto dalla Seconda guerra mondiale, arrivano al Parlamento europeo di Strasburgo con una mostra che inauguriamo domani alle 19:00 insieme a Fausto Biloslavo e Gian Mi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.