Il convegno di Penelope Se la montagna inghiotte Una giornata di racconti per aiutare le famiglie

Il convegno di Penelope esplora il rapporto tra le famiglie e la montagna, un luogo di bellezza e libertà ma anche di smarrimento e silenzio. Attraverso una giornata di racconti, si affrontano le sfide e le emozioni legate alla presenza e alle assenze in ambienti montani, offrendo riflessioni e supporto per chi vive queste esperienze.

La montagna come luogo di bellezza, rifugio e libertà, ma anche come spazio di smarrimento, silenzio e scomparse. E' intorno a questo doppio volto che si è articolato il convegno "La montagna che accoglie, la montagna che inghiotte", promosso da Penelope Toscana Odv, presidente regionale Emanuela Zuccagnoli e che ha richiamato nella sala delle Bocchette esperti a confronto e anche alcuni familiari delle persone scomparse in Versilia. "L'evento ha acceso i riflettori su un fenomeno complesso e sempre più attuale: la scomparsa in ambiente montano delle persone fragili, in particolari anziani che soffrono di decadimento cognitivo o da solitudine sociale – spiega Emanuela Zuccagnoli –.

L'associazione " Penelope Toscana " organizza per la prima volta a Camaiore un convegno dal titolo "La montagna che accoglie, la montagna che inghiotte".

