Il convegno di Penelope Se la montagna inghiotte Una giornata di racconti per aiutare le famiglie

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il convegno di Penelope esplora il rapporto tra le famiglie e la montagna, un luogo di bellezza e libertà ma anche di smarrimento e silenzio. Attraverso una giornata di racconti, si affrontano le sfide e le emozioni legate alla presenza e alle assenze in ambienti montani, offrendo riflessioni e supporto per chi vive queste esperienze.

il convegno di penelope se la montagna inghiotte una giornata di racconti per aiutare le famiglie

© Lanazione.it - Il convegno di Penelope. Se la montagna inghiotte. Una giornata di racconti per aiutare le famiglie

La montagna come luogo di bellezza, rifugio e libertà, ma anche come spazio di smarrimento, silenzio e scomparse. E’ intorno a questo doppio volto che si è articolato il convegno "La montagna che accoglie, la montagna che inghiotte", promosso da Penelope Toscana Odv, presidente regionale Emanuela Zuccagnoli e che ha richiamato nella sala delle Bocchette esperti a confronto e anche alcuni familiari delle persone scomparse in Versilia. "L’evento ha acceso i riflettori su un fenomeno complesso e sempre più attuale: la scomparsa in ambiente montano delle persone fragili, in particolari anziani che soffrono di decadimento cognitivo o da solitudine sociale – spiega Emanuela Zuccagnoli –. Lanazione.it

LA MONTAGNA CHE ACCOGLIE, LA MONTAGNA CHE INGHIOTTE

Video LA MONTAGNA CHE ACCOGLIE, LA MONTAGNA CHE INGHIOTTE

convegno penelope montagna inghiotteIl convegno di Penelope. Se la montagna inghiotte. Una giornata di racconti per aiutare le famiglie - La montagna come luogo di bellezza, rifugio e libertà, ma anche come spazio di smarrimento, silenzio e scomparse. msn.com

convegno penelope montagna inghiotte"La montagna che accoglie e che inghiotte" - L’associazione " Penelope Toscana " organizza per la prima volta a Camaiore un convegno dal titolo "La montagna che accoglie, la montagna che inghiotte". msn.com