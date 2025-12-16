Il Comune non risponde alunni scrivono a Babbo Natale | Puoi andare dal sindaco a chiedere i giardinieri

Gli studenti della scuola Madre Teresa di Calcutta, situata nel centro storico, hanno scritto una lettera a Babbo Natale chiedendo interventi sul verde. Non ricevendo risposta dal Comune, hanno pensato di rivolgersi direttamente a lui, sperando di sensibilizzare le autorità sulla potatura degli alberi che ostacolano la visuale dalle aule.

