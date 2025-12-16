Il Comune non risponde alunni scrivono a Babbo Natale | Puoi andare dal sindaco a chiedere i giardinieri

Gli studenti della scuola Madre Teresa di Calcutta, situata nel centro storico, hanno scritto una lettera a Babbo Natale chiedendo interventi sul verde. Non ricevendo risposta dal Comune, hanno pensato di rivolgersi direttamente a lui, sperando di sensibilizzare le autorità sulla potatura degli alberi che ostacolano la visuale dalle aule.

Il Comune non risponde e gli alunni della scuola Madre Teresa di Calcutta, che si trova tra via Fiume e via Maqueda, in centro storico, scrivono una letterina a Babbo Natale per chiedere la potatura delle piante che impedisce loro di guardare fuori dalle loro aule.A ottobre scorso la preside. Palermotoday.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Reazione di un alunno dopo linsulto dal Prof

Video Reazione di un alunno dopo linsulto dal Prof Video Reazione di un alunno dopo linsulto dal Prof

Studenti ciociari scrivono a Buckingham Palace, Re Carlo risponde: «Commosso per i vostri disegni» - La notizia è di quelle che non capitano tutti i giorni: gli alunni delle scuole medie di Sant'Elia Fiumerapido e Vallerotonda hanno ricevuto una lettera ufficiale da Buckingham Palace. ilmessaggero.it

Alunni stranieri a Prato, 350mila euro l'anno dal Comune per la didattica inclusiva - E' di circa 350mila euro l'investimento che ogni anno il Comune di Prato dedica al sistema di inclusione scolastica degli alunni stranieri attraverso diversi tipi di azioni che ... lanazione.it

*Bus turistici, Loffredo risponde di nuovo ai sindacati* Nuova replica dell'assessore alle attività produttive del Comune Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #bus #loffredo #nuova #comune #disponibili #turistici #risponde - facebook.com facebook