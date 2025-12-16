Il Comune di Lecco cerca under 35 ai quali affidare il centro civico Sandro Pertini
Il Comune di Lecco intende sperimentare una nuova forma di gestione del centro civico Sandro Pertini di Germanedo e per farlo lancia il bando "Sapzio al talento" con cui chiama a raccolta associazioni, Ets e gruppi informali di giovani con l'obiettivo di co-progettare il futuro e le attività. Leccotoday.it
Comune di Lecco - Servizi integrati per la domiciliarità
Lecco, tifoso cerca di accoltellare un calciatore della squadra avversaria. Poi scoppia una rissa in campo - Il giovane tifoso ha prima infilato la lama nella recinzione, sfiorando di pochi centimetri un calciatore, poi ha ... milano.corriere.it
Lecco, follia allo stadio: tifoso cerca di accoltellare un giocatore avversario - E’ accaduto durante una partita categoria Juniores fra i padroni di casa dell'Aurora San Francesco e gli ospiti del Lissone Lecco, 14 aprile 2023 – Shock a bordo campo e sul terreno di gioco del Bione ... ilgiorno.it
Sono state pubblicate le graduatorie in merito alle posizioni di Dote Comune sul Comune di Lecco! Le trovi al link: https://www.comune.lecco.it/Novita/Notizie/Esito-selezioni-Dote-Comune - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.