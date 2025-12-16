Il Comune conferma tutti i bonus anche quello per invogliare nuovi residenti

Il Comune ha annunciato la conferma di diverse agevolazioni anche per il 2026, tra cui il Bonus bebè, la riduzione della Tari, il Bonus residenti e il Kit Scuola. Queste misure, introdotte negli anni passati dall’Amministrazione Pajola, continueranno a essere disponibili, come previsto nel Bilancio di previsione approvato dalla Giunta.

Bonus bebè, riduzione della Tari, Bonus residenti, Kit Scuola: queste quattro novità, introdotte negli scorsi anni dall'Amministrazione Pajola, saranno confermate anche per il 2026, come previsto nel Bilancio di previsione già deliberato dalla Giunta.Lo annuncia direttamente il Sindaco di Este.

