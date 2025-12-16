Il Como sconfitto di misura all' Olimpico alla Roma basta un gol di Wesley
Il Como 1907 affronta la Roma allo Stadio Olimpico in una sfida valida per il campionato, indossando per la prima volta la nuova Third Jersey. La partita si conclude con una vittoria di misura per i giallorossi, grazie al gol di Wesley al 60'. Un incontro che ha visto i padroni di casa prevalere con un risultato stretto.
Il Como 1907 ha affrontato ieri sera la Roma allo Stadio Olimpico, indossando per la prima volta la nuova Third Jersey, con la partita che si è conclusa 1–0 a favore dei giallorossi grazie il gol al 60' del brasialiano Wesley. La squadra lariana ora si concentrerà sull’ultima gara del 2025, in. Quicomo.it
Olimpico amaro per il Como, successo della Roma per 1-0 - Vittoria di misura per la squadra giallorossa, che si è imposta con un punteggio di 1- espansionetv.it
La Roma torna nel trenino di testa, Como sconfitto di misura: Diao ko - La Roma domina a lungo all’Olimpico e supera di misura il Como grazie a un gol decisivo di Wesley al 60’. tuttonapoli.net
| Tryggvadottir e Catena con una doppietta ribaltano la sfida a Seregno. Como sconfitto 3-1, il 2025 si chiude al secondo posto in classifica. acffiorentina.com/news/13-12-25-… #ForzaViola x.com
I rossoneri, sotto di due gol, compiono la remuntada. Højlund e Neres fanno cantare il Maradona, l'Inter cala il poker e il carattere: il Como esce sconfitto da San Siro. Seconda battuta d'arresto per la Roma. Profondo rosso per i viola: la Fiorentina sempre più a - facebook.com facebook