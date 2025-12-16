Il Comitato pendolari rilancia | Prolungamento fino a Melegnano

Il Comitato pendolari chiede il prolungamento della linea ferroviaria S19 fino a Melegnano, puntando a migliorare i collegamenti sulla direttrice Est-Ovest. Dopo l’attivazione della linea, questa proposta mira a potenziare la mobilità locale e facilitare gli spostamenti tra le aree interessate. La richiesta rappresenta un passo importante per favorire un servizio più efficiente e integrato.

Bene l’attivazione della linea ferroviaria S19: ora la si prolunghi fino a Melegnano, per creare un collegamento sulla direttrice Est-Ovest. L’attuale linea S12? Potrebbe essere mantenuta ad uso del solo Nord Milano. In occasione dell’inaugurazione del nuovo sevizio Milano Rogoredo-Albairate, tenuto ieri a battesimo dall’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, è questa la proposta del Comitato pendolari del Sud Milano e del Lodigiano per potenziare il trasporto su ferro anche nel quadrate Sud-Est dell’hinterland meneghino. "Con sole 4 fermate aggiuntive, la S19 potrebbe servire anche le stazioni di San Donato, Borgolombardo, San Giuliano e Melegnano. Ilgiorno.it

