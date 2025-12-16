Il Comitato della Croce Rossa chiude il 160° anniversario
Il Comitato di Brescia della Croce Rossa conclude le celebrazioni del 160° anniversario con una serie di eventi, tra cui la Red Run, il Concerto di Natale e una mostra fotografica all’aperto dedicata al Diritto Internazionale Umanitario. Queste iniziative richiamano l’impegno e la storia di un’organizzazione che opera da oltre un secolo al servizio della comunità.
Il Comitato di Brescia della Cri conclude le celebrazioni del 160esimo anniversario. Giovedì si terrà la Red Run in collaborazione con CorrixBrescia e il Concerto di Natale della Corale Alabarè corredate, tempo permettendo, da una mostra fotografica all’aperto dedicata al Diritto Internazionale Umanitario. L’attesissima camminata-corsa non competitiva inizierà alle 18.30 in largo Formentone. I proventi andranno appunto alla Croce Rossa di Brescia. La partecipazione prevede un’offerta minima di tre euro. Tutti i partecipanti sono invitati ad indossare qualcosa di rosso. Lo spirito della Cri sarà raccontato dall’esposizione “Anche le guerre hanno delle regole. Ilgiorno.it
