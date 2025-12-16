Il City fiuta la rimonta | Guardiola sa quando si vincono i titoli

Il Manchester City si prepara a sfruttare ogni occasione per risalire in classifica, confidando nelle capacità di Guardiola di guidare la rimonta. Il tecnico spagnolo ricorda che la vittoria nel campionato si costruisce nel lungo periodo, sottolineando l'importanza di mantenere la concentrazione e la determinazione durante tutto il percorso.

Pep Guardiola lo aveva detto con il tono di chi non ha bisogno di convincere nessuno: a novembre non si vincono i campionati. Una frase semplice, quasi ovvia, che però nel contesto della Premier League assume il peso di un avvertimento. Da allora, la distanza tra Arsenal e Manchester City non si è annullata, ma il quadro generale ha iniziato a cambiare. I Gunners restano al comando, ma il City, pur attraversando una stagione che a tratti sembra di transizione, sta mostrando segnali familiari. Quelli delle annate che finiscono con il titolo. Guardiola e Bernardo Silva La rincorsa raccontata dai numeri. Como1907news.com

