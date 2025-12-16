Il Cile svolta a destra L’alternanza democratica rilancia il liberalismo

Il Cile segna un cambio di rotta con la vittoria di José Antonio Kast, esponente di un liberal-nazionalismo, che rappresenta un ritorno al centro-destra e rilancia il dibattito sul liberalismo nel continente americano. Questa svolta politica riflette le nuove tendenze e sfide di una regione in evoluzione.

Pinto Il liberalismo è tornato. José Antonio Kast, liberal-nazionalista cileno, ha vinto le elezioni e ci dice molto su quello che succede in America. Innanzitutto, spiega il successo della stabilizzazione democratica. Kast aveva perso le presidenziali precedenti, con un candidato di sinistra spinta, Gabriel Boric. In realtà, né l’uno né l’altro si sognano di mettere in discussione il risultato o delegittimare l’avversario. Le istituzioni cilene hanno consolidato una alternanza totale (dal 2010 il vincitore è sempre quello all’opposizione nella legislatura precedente). Le forze di centrodestra e di centrosinistra, al ballottaggio, sono confluite sui due candidati (Kast e Jara), mostrando l’effetto di aggregazione del sistema politico. Quotidiano.net

