Il Chelsea potrebbe perdere uno degli uomini chiave di Enzo Maresca con l’Atletico Madrid che spinge per firmare | il rapporto

Il Chelsea potrebbe affrontare una significativa perdita nella rosa di Enzo Maresca, con l'Atletico Madrid che si fa avanti per assicurarsi uno dei suoi uomini chiave. La situazione si sta delineando come una possibile operazione di mercato importante, con il club spagnolo che spinge per portare a termine il trasferimento. Ecco i dettagli riportati da un sito inglese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Chelsea rischia di perdere uno degli uomini chiave di Enzo Marseca con l’Atletico Madrid che spinge per completare il suo acquisto. Maresca ha vissuto settimane difficili, con il Chelsea che ha vinto solo una volta da quando ha battuto il Barcellona 3-0 in Champions League. Si sono ritrovati a otto punti dall’Arsenal, capolista della Premier League, e al 13° posto in Champions League, anche se in una posizione forte per avanzare almeno agli spareggi a eliminazione diretta. Justcalcio.com

