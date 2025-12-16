il centrodestra vuole taser e stop ai divieti moto

Il centrodestra si schiera compatto in Parlamento, proponendo l'introduzione del taser e la revoca dei divieti sulle moto. L'obiettivo è rafforzare le politiche di sicurezza, mobilità e supporto alla casa, sfidando le decisioni della maggioranza e cercando di ottenere maggiori risorse per questi settori cruciali.

Sono uniti e daranno filo da torcere in aula alla maggioranza per alzare le risorse destinate alla casa, mobilità, sicurezza. Si è aperto ieri il match in Consiglio comunale sul Bilancio 2026 (con altre sedute domani e una a oltranza giovedì) e i capigruppo del centrodestra con i rispettivi segretari hanno dettato le priorità. Pronti oltre 226mila emendamenti per portare il sindaco a trattare al tavolo. I leghisti Alessandro Verri e Samuele Piscina spingono per posticipare ancora «l'assurdo divieto per moto e scooter in Area B e C» che è solo rinviato a ottobre 2026 e tra gli emendamenti ci sono quelli per 3mila telecamere in più in città e dotazioni di sicurezza per i vigili, «a partire dai taser, il Comune ne sta testando 6 da 2 anni». Ilgiornale.it

