Il centro si rinnova con l'apertura di cinque nuovi negozi, segnando un ritorno di vitalità e opportunità. Tuttavia, molte insegne storiche, simbolo di tradizione e identità locale, affrontano crescenti difficoltà a causa della competizione dei grandi centri commerciali.

© Ilrestodelcarlino.it - Il centro si rilancia, cinque nuovi negozi

Le insegne antiche, che hanno segnato il trascorrere degli anni nei piccoli Comuni e non solo, sono sempre più in difficoltà, perché schiacciate dai centri commerciali. Anche i nuovi negozi stentato ad aprire o a resistere. Ma c’è un Comune dove tutto questo si arresta, si cancella all’istante, aprendo uno spiraglio di speranza per il futuro. A Portomaggiore centro storico e quartieri registrano una controtendenza con cinque attività che hanno aperto o ristrutturato. Quel ’centro commerciale naturale’, promosso dalle associazioni di categoria e dalle amministrazioni locali, sembra trovare compimento in questa zona della nostra provincia. Ilrestodelcarlino.it

Conte rilancia il Movimento 5 Stelle, parte il cantiere per le politiche del 2027

Il centro si rilancia, cinque nuovi negozi - Il sindaco Bernardi: "C’è chi crede nelle potenzialità di questo paese" ... ilrestodelcarlino.it