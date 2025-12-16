Il caso Seresto e gli altri collari antiparassitari per il cane La veterinaria | Da considerare come veri e propri farmaci

Dopo il servizio su Rai 3 riguardante gli effetti collaterali del collare Seresto, si apre un dibattito sulla sicurezza dei collari antiparassitari. La veterinaria Eva Fonti sottolinea l'importanza di valutare attentamente rischi e benefici, considerando questi prodotti come veri e propri farmaci. Ecco cosa bisogna sapere per una scelta consapevole.

Dopo il servizio andato in onda su Rai 3 sugli effetti collaterali del collare antiparassitario Seresto, abbiamo chiesto alla veterinaria Eva Fonti di chiarire su Kodami come bisogna regolarsi nella scelta del prodotto: "Come per tutte le cose che riguardano la salute, va valutato il rischio e il beneficio".

Seresto, il collare anti parassitario per cani sotto l’occhio del ciclone. “Causa patologie e morte” - " su Rai 3 ha riacceso i riflettori sui possibili rischi del collare Seresto che in Usa è sotto osservazione da parte dell ... msn.com

La puntata di Indovina chi viene a cena andata in onda su Rai 3 nei giorni scorsi e condotta da Sabrina Giannini, ha portato all’attenzione del pubblico italiano il caso del collare antiparassitario Seresto, da qualche anno prodotto da Elanco e prima da Bayer, - facebook.com facebook

