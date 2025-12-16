Il caso San Raffaele in Consiglio regionale Bertolaso | Nessuna sottovalutazione né inerzia né ritardi

Il Consiglio regionale affronta il caso San Raffaele, con Bertolaso che respinge accuse di sottovalutazione, inerzia o ritardi. La discussione si concentra sulla gestione della vicenda e sulle responsabilità delle istituzioni regionali, sottolineando l'impegno nel garantire tempestività ed efficacia nelle decisioni prese.

Milano, 16 dicembre 2025 –  “Non c'è stata alcuna sottovalutazione, né inerzia, né ritardi da parte delle istituzioni regionali". È stato categorico l'assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso, che è intervenuto  questa mattina, come era previsto e atteso, in Consiglio regionale sulla vicenda del San Raffaele, disinnescando le minacce del centrosinistra di fermare l'ordine dei lavori della tradizionale sessione-monstre sul bilancio e chiarendo i passaggi che hanno portato alla diffida formale dell'ospedale dopo i problemi emersi nel reparto di cure intensive 'Iceberg'. SEGRATE - I VOLONTARI AVO LAMENTANO LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON TRENINO DA CASCINA GOBBA ALL OSPEDALE SAN RAFFAELE - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Il caos del weekend di Sant'Ambrogio. Ilgiorno.it

