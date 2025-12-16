Il caso San Raffaele in Consiglio regionale Bertolaso | Nessuna sottovalutazione né inerzia né ritardi

Il Consiglio regionale affronta il caso San Raffaele, con Bertolaso che respinge accuse di sottovalutazione, inerzia o ritardi. La discussione si concentra sulla gestione della vicenda e sulle responsabilità delle istituzioni regionali, sottolineando l'impegno nel garantire tempestività ed efficacia nelle decisioni prese.

© Ilgiorno.it - Il caso San Raffaele in Consiglio regionale. Bertolaso: "Nessuna sottovalutazione, né inerzia né ritardi" Milano, 16 dicembre 2025 – "Non c'è stata alcuna sottovalutazione, né inerzia, né ritardi da parte delle istituzioni regionali". È stato categorico l'assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso, che è intervenuto questa mattina, come era previsto e atteso, in Consiglio regionale sulla vicenda del San Raffaele, disinnescando le minacce del centrosinistra di fermare l'ordine dei lavori della tradizionale sessione-monstre sul bilancio e chiarendo i passaggi che hanno portato alla diffida formale dell'ospedale dopo i problemi emersi nel reparto di cure intensive 'Iceberg'.

