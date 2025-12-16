Il caso della donna trovata morta a Buggiano | deceduta da settimane ecco chi era

A Buggiano, un odore insopportabile proveniente da un appartamento ha portato alla scoperta di una donna deceduta da settimane. La vicenda evidenzia nuovamente le difficoltà legate all’isolamento sociale e la necessità di attenzione alle persone più vulnerabili.

Buggiano, 16 dicembre 2025 – L'odore nauseabondo che veniva dal suo appartamento ha richiamato l'attenzione dei vicini di casa, portando alla luce un'altra tragedia della solitudine. Paola Pagni, 76 anni, è stata ritrovata ieri pomeriggio all'interno della sua abitazione, in via Puccini 11, a Buggiano, nel centro del paese, dopo circa un mese dalla sua morte, avvenuta quasi certamente per cause naturali. All'interno dello stabile vivono anche altre famiglie, ma nessuno sembra essersi accorto della sua assenza prolungata, fino a quando non hanno iniziato a sentire cattivi odori provenienti dai locali.

Trovata morta in casa: era deceduta da tempo, indagini dopo la terribile scoperta - Borgo a Buggiano, sarebbero state alcune persone di un palazzo in centro ad avvertire il comune, e quindi la polizia municipale, sentendo dei cattivi odori. msn.com

