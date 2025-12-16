Il caso del neonato con due madri L’atto di nascita rimane legittimo dopo la pronuncia della Consulta

Un caso di grande rilevanza legale e sociale riguarda un neonato con due madri. Dopo una pronuncia della Consulta, l’atto di nascita rimane legittimo, confermando l’importanza del riconoscimento giuridico delle famiglie omogenitoriali. La vicenda si è svolta a La Spezia, evidenziando le sfide legate all’assenza di normative chiare in materia.

La Spezia, 16 dicembre 2025 – Davanti all’ufficiale dell’anagrafe comunale si erano assunte l’amorevole impegno di crescere assieme quel bambino appena nato, mettendo tutto nero su bianco in quell’atto di nascita che, tuttavia, proprio in assenza di una normativa certa, era stato impugnato dalla Procura, che ne chiedeva l’annullamento. Un caso di “doppia maternità“ che ha visto protagoniste due donne residenti in un Comune dello Spezzino, che oggi a distanza di mesi possono gioire dopo aver resistito all’affondo giudiziario, per effetto della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dato il via libera al riconoscimento anche della madre intenzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge in materia di procreazione medicalmente assistita, nella parte in cui non prevede che pure il bambino – nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita – ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. Lanazione.it

