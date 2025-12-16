Il carrello della spesa molti rincari e pochi cali di prezzo

Il prezzo dei beni nel carrello della spesa mostra una situazione mista, con aumenti significativi su bevande, prodotti confezionati e ortofrutta, mentre alcune voci stagionali e per la casa registrano cali marcati. Questa dinamica riflette le variazioni del mercato e le influenze stagionali, evidenziando un panorama di rincari e sconti distribuiti tra diverse categorie di prodotti.

© Quifinanza.it - Il carrello della spesa, molti rincari e pochi cali di prezzo Il carrello della spesa mantiene una dinamica mista, con segnali di rincaro concentrati su bevande, prodotti confezionati e ortofrutta, ma anche con cali marcati su alcune voci stagionali e sui prodotti per la casa. Secondo gli ultimi dati elaborati dal MIMIT mostrano alcuni movimenti netti: la birra supera i 2 euro ogni 100 cl (prezzo medio 2,01 €) con un aumento mensile di circa il 3%; i biscotti si attestano intorno ai 4,81 euro al chilo dopo un rincaro superiore al 10%; l' ortofrutta è volatile: le zucchine arrivano a circa 2,65 euro al chilo (+13,66%), mentre i limoni primofiore sono in crescita di circa il 7,64% (prezzo medio 3,49 €).

