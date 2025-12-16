Il capolinea della navetta B in piazza Eroi del Mare fino all' 11 gennaio | Decongestionare il centro
Da mercoledì 17 dicembre all’11 gennaio, la navetta B del Park&Ride Amtab di Bari avrà il capolinea in piazza Eroi del Mare, con l’obiettivo di decongestionare il centro cittadino durante il periodo delle festività. La modifica temporanea riguarda il servizio che normalmente termina in via Napoli, offrendo un’alternativa ai pendolari e ai visitatori.
