Il capolinea della navetta B in piazza Eroi del Mare fino all' 11 gennaio | Decongestionare il centro

Da mercoledì 17 dicembre all’11 gennaio, la navetta B del Park&Ride Amtab di Bari avrà il capolinea in piazza Eroi del Mare, con l’obiettivo di decongestionare il centro cittadino durante il periodo delle festività. La modifica temporanea riguarda il servizio che normalmente termina in via Napoli, offrendo un’alternativa ai pendolari e ai visitatori.

Da mercoledì 17 dicembre all'11 gennaio prossimo la navetta B del Park&Ride Amtab a Bari effettuerà il capolinea in piazza Eroi del Mare.Un supporto per lo shopping delle Feste e dei saldiLa decisione dell'azienda di trasporto pubblico è stata presa per decongestionare il traffico ed evitare. Baritoday.it

Il capolinea della navetta B in piazza Eroi del Mare fino all'11 gennaio: "Decongestionare il centro" - La decisione è stata presa per evitare rallentamenti dei bus nelle giornate che precedono e che seguono le Feste nonché nella settimana d'avvio dei saldi invernali

