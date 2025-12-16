Il Capodanno di Venezia | fuochi d' artificio in bacino la festa a caso a Mestre
Il Capodanno a Venezia si distingue per i suoi spettacoli unici, tra fuochi d'artificio nel bacino e feste tradizionali. Nella città storica, i fuochi illuminano il cielo, mentre a Mestre si svolge
Lo spettacolo pirotecnico nella città storica, "Random - Una festa a caso" in Piazza Ferretto a Mestre. Sono i due principali appuntamenti con i quali il Comune di Venezia si appresta a vivere l'ultima notte dell'anno e dare il benvenuto al 2026.
Capodanno a Venezia, lo spettacolo dei fuochi d'artificio sull'acqua
