Il calciatore-artista Gigi Meroni in mostra

Il Museo della Seta presenta una nuova mostra dedicata a Gigi Meroni, celebre calciatore e artista. L’esposizione mette in luce il talento e la creatività del “fascino granata”, celebrando la sua duplice anima di sportivo e artista. Un’occasione per scoprire un personaggio unico che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio e dell’arte.

Il Museo della Seta inaugura una mostra che celebra il talento e la creatività della “farfalla granata“ Gigi Meroni. Una delle figure più iconiche, rivoluzionarie e poetiche del calcio italiano, "un campione fuori dagli schemi, un simbolo generazionale, ma anche e soprattutto un creativo". Aperta al pubblico da giovedì al 26 gennaio in via Castelnuovo 9 “Gigi Meroni. Il calciatore-artista“, propone un percorso che intreccia carriera sportiva, produzione artistica e ricaduta culturale offrendo una lettura nuova e completa di Meroni: "Un giovane capace di trasformare il gesto atletico in linguaggio estetico e di vivere l’arte con la stessa libertà con cui giocava". Ilgiorno.it

