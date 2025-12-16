Il calciatore-artista Gigi Meroni in mostra

Il Museo della Seta presenta una nuova mostra dedicata a Gigi Meroni, celebre calciatore e artista. L’esposizione mette in luce il talento e la creatività del “fascino granata”, celebrando la sua duplice anima di sportivo e artista. Un’occasione per scoprire un personaggio unico che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio e dell’arte.

© Ilgiorno.it - Il calciatore-artista. Gigi Meroni in mostra Il Museo della Seta inaugura una mostra che celebra il talento e la creatività della “farfalla granata“ Gigi Meroni. Una delle figure più iconiche, rivoluzionarie e poetiche del calcio italiano, "un campione fuori dagli schemi, un simbolo generazionale, ma anche e soprattutto un creativo". Aperta al pubblico da giovedì al 26 gennaio in via Castelnuovo 9 “Gigi Meroni. Il calciatore-artista“, propone un percorso che intreccia carriera sportiva, produzione artistica e ricaduta culturale offrendo una lettura nuova e completa di Meroni: "Un giovane capace di trasformare il gesto atletico in linguaggio estetico e di vivere l’arte con la stessa libertà con cui giocava". Ilgiorno.it Yo Yo Mundi Chi si ricorda di Gigi Meroni? Il calciatore-artista. Gigi Meroni in mostra - Il Museo della Seta inaugura una mostra che celebra il talento e la creatività della “farfalla granata“ Gigi Meroni. ilgiorno.it

Gigi Meroni, il calciatore-artista: al Museo della Seta di Como una mostra che celebra il talento e la creatività della “farfalla granata” - Il Museo della Seta di Como annuncia con emozione la nuova mostra temporanea dedicata a una delle figure più iconiche, rivoluzionarie e poetiche del calcio italiano: Luigi, detto Gigi, Meroni. quicomo.it

Gigi Meroni artista e calciatore in mostra a Como. Esposizione curata dal Museo della Seta con opere d'arte e cimeli #ANSA - facebook.com facebook

Qual è l’artista del 2025 dei bianconeri Cosa hanno risposto i giocatori #Juventus x.com