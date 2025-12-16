Il brindisi milanese da San Colombano si chiama DOMM

Il brindisi di San Colombano, chiamato DOMM, rappresenta un momento speciale delle festività natalizie. È l’occasione perfetta per gustare un vino che unisce eleganza, autenticità e radicamento nel territorio, valorizzando le tradizioni locali e rendendo ancora più speciale il clima di festa.

© Ilgiorno.it - Il brindisi milanese da San Colombano si chiama DOMM Con l’arrivo delle festività natalizie diventa protagonista il momento del brindisi: un’occasione per scegliere un vino che sia insieme elegante, autentico e radicato nel territorio. Qui entra in gioco Nettare dei Santi, storica cantina dei colli di San Colombano al Lambro, a due passi da Milano, che valorizza la tradizione vitivinicola milanese con sguardo contemporaneo. Per i brindisi natalizi, fra le etichette della cantina spicca la linea delle bollicine Metodo Classico Millesimato DOMM, omaggio alla città di Milano. È una bollicina che vuole essere ambasciatrice di un territorio, di una città, di uno stile: un VSQ — Vino Spumante di Qualità — prodotto con Metodo Classico Millesimato: 80% Chardonnay e 20% Pinot Nero. Ilgiorno.it Scatta il semaforo verde! Guardate questa Ferrari! Il brindisi milanese da San Colombano si chiama DOMM - Con l’arrivo delle festività natalizie diventa protagonista il momento del brindisi: un’occasione per scegliere un vino che sia insieme ... ilgiorno.it

Verdea, il “prosecco milanese” dimenticato. Amato da Galileo oggi rivive a pochi chilometri da Milano - A San Colombano, nel milanese, si coltiva la Verdea che produce un vino fresco e leggero, un tempo amato da Galileo, oggi quasi dimenticato ma definito il “prosecco milanese” A San Colombano al Lambro ... panorama.it

Regala il gusto delle feste I pacchi di Natale Vini e Spuntini sono pronti a sorprendere con sapori autentici e brindisi indimenticabili. Vi aspettiamo! Via Marconi 71/E, Pregnana Milanese #vini #spunitini #cena #pregnana #enobottega #cestidinatale #p - facebook.com facebook