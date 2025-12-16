Il blitz contro le cosche della Noce e di Brancaccio il gip dispone il carcere per 21 indagati

Un'operazione antimafia ha portato all'arresto di 21 persone coinvolte nelle cosche della Noce e di Brancaccio. Il gip ha disposto il carcere per la maggior parte degli indagati, mentre altri quattro sono stati posti agli arresti domiciliari. L'azione si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alle attività criminali nelle aree interessate.

In ventuno finiscono in carcere, mentre per altri quattro indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari. È questo l'esito delle due udienze di convalida dei fermi emessi nell'ambito dell'operazione della polizia con cinquanta arresti dei giorni scorsi che riguardavano la cosca della Noce e.